«Манчестер Сити» усилится аргентинским полузащитником

Полузащитник аргентинского клуба «Велес Сарсфилд» Максимо Перроне переезжает на Туманный Альбион. Как сообщает в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, новым местом работы 20-летнего футболиста станет «Манчестер Сити». Талантливый игрок пополнит ряды «горожан» после окончания розыгрыша Южноамериканского кубка U20.

В 22 поединках минувшего сезона чемпионата Аргентины Максимо отметился двумя забитыми мячами. В его пассиве десять желтых карточек.

«Манчестер Сити» располагается на втором месте в таблице Английской премьер-лиги после 17 матчей. Подопечные Хосепа Гвардиолы отстают от лидирующего «Арсенала» на пять пунктов.