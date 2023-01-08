«МЮ» и «Арсенал» поборются за нападающего из Серии А

Английский форвард Тэмми Абрахам, права на которого принадлежат «Роме», может вернуться на Туманный Альбион. Как стало известно журналистам La Repubblica, в подписании 25-летнего игрока заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал».

Стоит отметить, что Абрахам не лучшим образом провел первую половину нынешнего сезона. Он принял участие в 21 поединке за римскую команду, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Трансферная стоимость Абрахама составляет 45 миллионов евро. Нападающий связан контрактными обязательствами с «Ромой» до лета 2026 года.