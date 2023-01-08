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«МЮ» и «Арсенал» поборются за нападающего из Серии А

08 Января 2023 • 12:04 Комментировать

Английский форвард Тэмми Абрахам, права на которого принадлежат «Роме», может вернуться на Туманный Альбион. Как стало известно журналистам La Repubblica, в подписании 25-летнего игрока заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал».

Стоит отметить, что Абрахам не лучшим образом провел первую половину нынешнего сезона. Он принял участие в 21 поединке за римскую команду, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Трансферная стоимость Абрахама составляет 45 миллионов евро. Нападающий связан контрактными обязательствами с «Ромой» до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Тэмми Абрахам Трансферы футбола - зима 2023
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