Нуньес назвал игрока, который круче Месси и Роналду

Уругвайский нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес оригинально ответил на вопрос о том, кто лучше: Криштиану Роналду или Лионель Месси.

«Роналду или Месси? Мохамед Салах», - передает слова южноамериканского футболиста издание A Bola.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Салах принял участие в 16 поединках, отметившись семью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

После 16 проведенных матчей «Ливерпуль» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Юргена Клоппа отстают от лидирующего «Арсенала» на 15 баллов.