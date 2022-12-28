Стало известно, кто назван лучшим игроком Швеции 2022 года

Лучшим футболистом Швеции в 2022 году был признан полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Деян Кулушевски.

22-летний шведский полузащитник впервые в своей карьере удостоится подобной награды. Более того, Деян стал самым молодым игроком, получившим этот приз. Полузащитник отметил, что для него уходящий 2022 год получился действительно фантастическим.

«Я очень горжусь и очень счастлив, но это была тяжёлая работа», - добавил Кулушевски.

Напомним, что этот год шведский игрок начал в туринском «Ювентусе», но затем перебрался в «Тоттенхэм», вместе с которым вышел в Лигу чемпионов.