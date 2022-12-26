«Челси» может продать Кулибали в итальянский топ-клуб

Сенегальский центральный защитник Калиду Кулибали может покинуть лондонский «Челси» в январское трансферное окно. В стане «пенсионеров» не впечатлены игрой африканца и готовы продать его в ближайшем будущем.

По сообщениям портала Goal.com, подписать защитника готов туринский «Ювентус». «Старая синьора» планирует сделать предложение по трансферу игрока.

Напомним, что Калиду присоединился к «Челси» минувшим летом. 31-летний сенегалец переехал на «Стэмфорд Бридж» из «Наполи». Он подписал контракт до 2026 года.

В текущем сезоне АПЛ Кулибали провел девять матчей, в которых забил один гол.