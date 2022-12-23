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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Интер» нашёл замену Шкриньяру в английском топ-клубе

23 Декабря 2022 • 10:10 Комментировать

Миланский «Интер» занялся поиском защитника, который может заменить в составе команды словака Милана Шкриньяра.

Как информирует FC Inter 1908, в поле зрения «нерадзурри» попал сенегальский защитник Калиду Кулибали, которым владеет лондонский «Челси». У африканца большой опыт выступлений в Серии А, что привлекает боссов «Интера». До переезда на Туманный Альбион Калиду долгое время играл за «Наполи».

Также в поле зрения миланского «Интера» находится Крис Смоллинг, выступающий за столичную «Рому».

Сам Шкриньяр близок к трансферу в чемпионат Франции. Главным претендентом на него считается «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Крис Смоллинг Калиду Кулибали Милан Шкриньяр Трансферы футбола - зима 2023
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