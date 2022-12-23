«Интер» нашёл замену Шкриньяру в английском топ-клубе

Миланский «Интер» занялся поиском защитника, который может заменить в составе команды словака Милана Шкриньяра.

Как информирует FC Inter 1908, в поле зрения «нерадзурри» попал сенегальский защитник Калиду Кулибали, которым владеет лондонский «Челси». У африканца большой опыт выступлений в Серии А, что привлекает боссов «Интера». До переезда на Туманный Альбион Калиду долгое время играл за «Наполи».

Также в поле зрения миланского «Интера» находится Крис Смоллинг, выступающий за столичную «Рому».

Сам Шкриньяр близок к трансферу в чемпионат Франции. Главным претендентом на него считается «ПСЖ».