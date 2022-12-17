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«Челси» летом хотел обменять Вернера и Хадсона-Одои на Нкунку

17 Декабря 2022 • 11:34 Комментировать

Лондонский «Челси» этим летом хотел провернуть обмен с немецким «РБ Лейпцигом». По информации от журналиста Натана Гиссинга, «пенсионеры» предлагали «быкам» Тимо Вернера и Каллума Хадсона-Одои в обмен на Кристофера Нкунку. По сведениям источника, сделка так и не состоялась, потому что не все игроки «Челси» согласились перейти в «РБ Лейпциг».

Если Вернер с удовольствием вернулся в бывшую команду, то Хадсон-Одои ни в коем случае не хотел покидать «Челси» на постоянной основе. В итоге Каллум оказался в леверкузенском «Байере» на правах аренды.

Напомним, ранее ряд авторитетных источников сообщил, что переход Нкунку в «Челси» летом 2023 года – уже решённое дело.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тимо Вернер РБ Лейпциг Кристофер Нкунку Каллум Хадсон-Одои
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