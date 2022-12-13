​Лаллана вспомнил, как ввёл имя Клоппа в Google после назначения

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана вспомнил о моменте, когда главным тренером мерсисайдцев в октябре 2015 года стал Юрген Клопп.

«Я помню, что находился в сборной, когда о его назначении объявили. Помню, как ввёл его имя в Google и увидел, какой футбол ему нравится. Помню, как Клопп сказал, что ему нравится гегенпрессинг, и я задал вопрос: «Что такое гегенпрессинг?». Это было похоже на смесь контрпрессинга и бега. Я подумал, что мне нравится играть в такой футбол. Клопп хочет, чтобы его команда играла эмоционально», - слова Лалланы из фильма «Юрген» приводит портал Goal.com.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.