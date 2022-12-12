Игроки «Челси», выступавшие за Англию на чемпионате мира, вернутся в расположение клуба к концу недели

Мэйсон Маунт, Рахим Стерлинг и Конор Галлахер скоро вернутся в расположение лондонского «Челси» после вылета сборной Англии с чемпионата мира на стадии четвертьфинала от Франции.

По информации от журналиста Низара Кинселлы, возвращение этих футболистов в команду Грэма Поттера должно состояться к концу этой недели. Игроки должны принять участие в домашнем матче против «Борнмута», который состоится 27 декабря.

Напомним, что «Челси» в данный момент располагается на восьмом месте в Английской премьер-лиге. Команда уже успела потерпеть 5 поражений в нынешнем розыгрыше чемпионата.