«Валенсия» оценивает Муса в районе 23 миллионов евро

Испанская «Валенсия» озвучила цену на своего полузащитника Юнуса Муса. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, «летучие мыши» будут готовы отпустить молодого футболиста за 23 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что в трансфере Муса очень сильно заинтересован лондонский «Арсенал», который как раз находится в поисках нового полузащитника. «Канониры» изучат возможность трансфера в зимнее окно.

Напомним, ценник на Муса заметно вырос из-за его успешных выступлений за сборную США на чемпионате мира в Катаре. 20-летний хавбек провёл за свою команду все 4 матча и вылетел с турнира на стадии ⅛ финала.