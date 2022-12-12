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«Валенсия» оценивает Муса в районе 23 миллионов евро

12 Декабря 2022 • 12:27 Комментировать

Испанская «Валенсия» озвучила цену на своего полузащитника Юнуса Муса. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, «летучие мыши» будут готовы отпустить молодого футболиста за 23 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что в трансфере Муса очень сильно заинтересован лондонский «Арсенал», который как раз находится в поисках нового полузащитника. «Канониры» изучат возможность трансфера в зимнее окно.

Напомним, ценник на Муса заметно вырос из-за его успешных выступлений за сборную США на чемпионате мира в Катаре. 20-летний хавбек провёл за свою команду все 4 матча и вылетел с турнира на стадии ⅛ финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Арсенал Лондон Юнус Муса
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