«Арсенал» может заменить Жезуса нападающим «Барселоны»

Нападающий сборной Нидерландов и каталонской «Барселоны» Мемфис Депай может вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал за «Манчестер Юнайтед».

Согласно сообщениям журналистов Sport.es, заинтересованность в трансфере 28-летнего форварда проявляет лондонский «Арсенал». Лидер АПЛ рассматривает Депая на место травмированного бразильца Габриэля Жезуса, получившего травму на чемпионате мира в Катаре.

Трансферный ценник Мемфиса – 20 миллионов евро. Его контракт с «сине-гранатовыми» рассчитан до окончания сезона-2022/2023.

В текущем розыгрыше Ла Лиги нидерландец провел всего два матча и забил один гол.