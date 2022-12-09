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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» может заменить Жезуса нападающим «Барселоны»

09 Декабря 2022 • 22:58 Комментировать (1)

Нападающий сборной Нидерландов и каталонской «Барселоны» Мемфис Депай может вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал за «Манчестер Юнайтед».

Согласно сообщениям журналистов Sport.es, заинтересованность в трансфере 28-летнего форварда проявляет лондонский «Арсенал». Лидер АПЛ рассматривает Депая на место травмированного бразильца Габриэля Жезуса, получившего травму на чемпионате мира в Катаре.

Трансферный ценник Мемфиса – 20 миллионов евро. Его контракт с «сине-гранатовыми» рассчитан до окончания сезона-2022/2023.

В текущем розыгрыше Ла Лиги нидерландец провел всего два матча и забил один гол.

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Барселона Арсенал Лондон Мемфис Депай Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (1)
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LMI
09 Декабря 2022 в 23:39
2 матча - 1 гол. Ну неплохо - 50% ))))))
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