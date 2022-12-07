«Аякс» готов продать Кудуса зимой за 50 миллионов евро

Амстердамский «Аякс» в январское трансферное окно будет готов расстаться со своим полузащитником Мохаммедом Кудусом. По информации от The Sun, нидерландский клуб рассмотрит предложения в районе 50 миллионов евро.

Напомним, Кудус ранее привлёк внимание многих европейских топ-клубов своими выступлениями на старте сезона. Позже Мохаммед подкрепил статус одного из лучших молодых талантов планеты, забив за сборную Ганы два гола на групповом этапе чемпионата мира в Катаре.

Ранее сообщалось, что в услугах Кудуса заинтересованы как минимум два клуба из Английской премьер-лиги – лондонские «Челси» и «Тоттенхэм», которые готовы побороться за трансфер в январе.