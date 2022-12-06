«Челси» не будет отзывать Хадсона-Одои из аренды в леверкузенском «Байере»

Лондонский «Челси» вышел на контакт со своим полузащитником Каллумом Хадсоном-Одои, чтобы заверить его в том, что зимой его не будут отзывать из аренды в леверкузенском «Байере». Об этом сообщает издание Sky Sports Germany.

Напомним, летом Хадсон-Одои присоединился к «фармацевтам» ради того, чтобы получить больше игровой практики, так как в «Челси» на англичанина не рассчитывали в качестве стабильного футболиста основы.

В нынешнем сезоне на счету Каллума одна результативная передача в немецкой Бундеслиге. Свой дебютный гол за команду полузащитник забил в матче Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» на выезде.