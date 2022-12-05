На Кайседо претендуют три клуба АПЛ, цена – около 90 миллионов евро

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо находится на радаре у трёх клубов из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Алана Никсона, помимо «Манчестер Юнайтед» в трансфере эквадорца также заинтересованы лондонский «Челси» и «Ньюкасл».

По сведениям источника, цена футболиста составит около 80-90 миллионов евро. Именно в такую сумму оценивает своего таланта «Брайтон». Ценник Мойсеса был поднят благодаря успешным выступлениям игрока на чемпионате мира в Катаре, где Кайседо забил один гол на групповом этапе.

Ранее эквадорец в интервью заявил, что был бы не против последовать за своим бывшим тренером в лондонский «Челси».