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Масалиа: Гакпо готов к переходу в «Манчестер Юнайтед»

04 Декабря 2022 • 19:46 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласиа высказался о возможном переходе нападающего ПСВ Кади Гакпо в стан «красных дьяволов».

«Нет никаких сомнений в том, что Гакпо готов для перехода в топовую команду», — цитирует Маласиа инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании 23-летнего форварда.

В нынешнем сезоне Гакпо принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и записал на свой счет 17 результативных передач.

Трудовой договор форварда с ПСВ рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСВ Коди Гакпо Тирелл Маласиа
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