Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо в последние дни несколько раз говорил о том, что о своём будущем на клубном уровне он подумает после чемпионата мира. В то же время европейские гранды уже сейчас готовятся к борьбе за 23-летнего форварда ПСВ.

Как сообщает Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» готов сделать ПСВ официальное предложение по трансферу Коди Гакпо. По данным источника, «красные дьяволы» готовы удовлетворить требование нидерландского клуба в 50 миллионов фунтов (примерно 58 млн евро) за игрока.

В сезоне 2022/2023 Коди Гакпо провёл за ПСВ 24 матча. В них нападающий забил 13 голов.