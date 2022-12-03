Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем находится на радаре многих европейских грандов. «Манчестер Сити» не является исключением. Ходят слухи, что Беллингема на «Этихад Стэдиум» зазывают Фил Фоден и Эрлинг Холанн.

По данным Football Insider, «Манчестер Сити» готов пожертвовать одним из футболистов ради подписания Джуда Беллингема. Этим игроком является Джек Грилиш, за которого «горожане» в прошлом году заплатили больше 110 миллионов евро. Отмечается, что при продаже Грилиша «Сити» будет проще заполучить Беллингема.

Джек Грилиш регулярно сталкивается с критикой из-за своих низких показателей результативности в атаке.