Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Gollandiya Нидерланды 7 Senegal Сенегал 6 Ekvador Эквадор 4 Katar Катар 0
Группа B
SShA США 5 Angliya Англия 4 Iran Иран 3 Uels Уэльс 1
Группа C
Argentina Аргентина 6 Polsha Польша 4 Meksika Мексика 4 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3
Группа D
Franciya Франция 6 Tunis Тунис 4 Avstraliya Австралия 3 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 4 Yaponiya Япония 3 Kosta-Rika Коста-Рика 3 Germaniya Германия 1
Группа F
Horvatiya Хорватия 4 Marokko Марокко 4 Belgiya Бельгия 3 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 6 Shveycariya Швейцария 3 Serbiya Сербия 1 Kamerun Камерун 1
Группа H
Portugaliya Португалия 6 Gana Гана 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Холанн и Фоден зазывают Беллингема в «Манчестер Сити» - источник

01 Декабря 2022 • 17:54 Комментировать

Полузащитник Джуд Беллингем, выступающий за дортмундскую «Боруссию», находится на радаре многих европейских грандов. «Манчестер Сити» входит в список клубов, желающих заполучить талантливого игрока.

Комментарий насчёт будущего Джуда Беллингема дал британский суперагент Гайнд Додж.

«На самом деле Беллингем может подождать и уйти в другой клуб бесплатно. Я знаю, что он думал об этом. Но также я знаю, что Эрлинг Холанн и Фил Фоден звали его в «Манчестер Сити», - поделился своими инсайдами Додж с CaughtOffside.

20-летний Джуд Беллингем оценивается специалистами портала transfermarkt в 100 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Фил Фоден Эрлинг Холанн Джуд Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Декабря
18:18 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш не собирается уходить из «Манчестер Юнайтед»
17:54 · Англия. Премьер-лига
​Холанн и Фоден зазывают Беллингема в «Манчестер Сити» - источник
17:40 · Англия. Премьер-лига
​Сульшер пересмотрел все свои матчи у руля «Манчестер Юнайтед» 1
17:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Почеттино: «Мне всегда нравился Рэшфорд»
16:49 · Англия. Премьер-лига
Рис Джеймс выбрал между Роналду и Месси 1
16:46 · Англия. Премьер-лига
Бывший полузащитник «Челси» может стать игроком «Вильярреала»
16:31 · Англия. Премьер-лига
Некоторые люди в руководстве «Челси» всё ещё хотят подписать Роналду 1
16:08 · Англия. Премьер-лига
Холанн: «Конечно, я испытываю давление перед матчами»
15:46 · Англия. Премьер-лига
​«Астон Вилла» хочет подписать форварда «Атлетико»
15:16 · Англия. Премьер-лига
Каземиро рассказал об отличиях между «Реалом» и «МЮ»
15:00 · Англия. Премьер-лига
Райс высказался о возможном уходе из «Вест Хэма»
14:48 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» договорился со Стрёйком по новому контракту
14:25 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Скучаю по АПЛ»
14:17 · Англия. Премьер-лига
«Милан» следит за двумя полузащитниками «Ливерпуля»
14:12 · Англия. Премьер-лига
​«Интер» назвал «Тоттенхэму» стоимость Дюмфриса
Все новости
Рекомендуем