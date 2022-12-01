​Холанн и Фоден зазывают Беллингема в «Манчестер Сити» - источник

Полузащитник Джуд Беллингем, выступающий за дортмундскую «Боруссию», находится на радаре многих европейских грандов. «Манчестер Сити» входит в список клубов, желающих заполучить талантливого игрока.

Комментарий насчёт будущего Джуда Беллингема дал британский суперагент Гайнд Додж.

«На самом деле Беллингем может подождать и уйти в другой клуб бесплатно. Я знаю, что он думал об этом. Но также я знаю, что Эрлинг Холанн и Фил Фоден звали его в «Манчестер Сити», - поделился своими инсайдами Додж с CaughtOffside.

20-летний Джуд Беллингем оценивается специалистами портала transfermarkt в 100 миллионов евро.