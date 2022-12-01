Рис Джеймс выбрал между Роналду и Месси

Защитник лондонского «Челси» и сборной Англии Рис Джеймс сделал выбор между аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду.

В своих социальных сетях он ответил на вопрос одного из подписчиков.

«Месси или Роналду? Криштиану», - написал англичанин.

Напомним, что Роналду недавно расторг трудовое соглашение с «Манчестер Юнайтед». В данный момент 37-летний бомбардир находится в статусе свободного агента.

Месси сейчас выступает за французский клуб «ПСЖ». Контракт 35-летнего аргентинского нападающего с парижанами рассчитан до окончания нынешнего сезона.