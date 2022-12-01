«Лидс» договорился со Стрёйком по новому контракту

«Лидс» договорился со своим защитником Паскалем Стрёйком по поводу нового контракта. По информации от журналиста Фабрицио Романо, обновлённое соглашение нидерландца с «павлинами» будет действовать до 2027 года.

По сведениям источника, все документы уже готовы. Руководство клуба решило вознаградить Стрёйка за впечатляющую игру в первой части сезона, подняв ему зарплату.

Напомним, Стрёйк дебютировал за «Лидс» в сезоне 2020/21 ещё под руководством Марсель Бьелсы. С тех пор нидерландец является основным защитником команды, но при этом универсальность Паскаля позволяет ему также сыграть в опорной зоне полузащиты.