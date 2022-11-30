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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кукурелья признался, что хотел бы вернуться в «Барселону»

30 Ноября 2022 • 15:44 Комментировать

Защитник «Челси» Марк Кукурелья высказался о возможном возвращении в «Барселону». Футболист получил приз «лучшего каталонского игрока года».

«Я был бы рад в будущем снова оказаться в «Барселоне», это было бы приятно. Мне пришлось пройти тяжелый путь, чтобы получить награду. Я никогда не сдавался и продолжал работать», — цитирует Кукурелью Radio Catalonia.

В текущем сезоне 24-летний защитник принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет две результативные передачи.

Отметим, что Кукурелья находился в системе «Барселоны» с 2012 по 2020 год, но за основную команду принял участие лишь в одной игре.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Марк Кукурелья
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