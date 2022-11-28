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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Баварии» высказались о трансфере Кейна

28 Ноября 2022 • 23:19 Комментировать

Экс-голкипер сборной Германии и «Баварии» Оливер Кан, ныне занимающий пост генерального директора мюнхенского клуба, высказался насчет потенциального трансфера нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«Я постоянно слышу информацию об этом. Кейна связывают с «Баварией». Однако мы имеем дела со многими игроками. Плюс я не хочу обсуждать футболистов, у которых контракты с другими клубами. У «Баварии» сейчас отличный состав, у нас все отлично», - приводит слова руководителя Sky Sport Deutschland.

29-летний английский голеадор связан контрактом со «шпорами» до лета 2024 года. Его трансферный ценник – 90 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Оливер Кан Гарри Кейн
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