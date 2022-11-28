​Гвардиол может перейти в «Ливерпуль»

«Ливерпуль» входит в число клубов, которые хотят подписать талантливого хорватского защитника Йошко Гвардиола. Об этом рассказывает Fichajes.

20-летний Йошко Гвардиол выступает за немецкий «РБ Лейпциг». Пресса регулярно связывает хорвата с более статусными клубами Европы.

Йошко Гвардиол перебрался в «РБ Лейпциг» из загребского «Динамо» летом 2021 года. С тех пор защитник провёл за «быков» 65 официальных матчей, в которых он забил три гола и отдал четыре результативных паса на партнёров.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Йошко Гвардиола в 60 миллионов евро.