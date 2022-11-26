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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Арсенал» хочет вернуть игрока «Милана»

26 Ноября 2022 • 16:11 Комментировать (1)

Лидирующий в Английской премьер-лиге «Арсенал» изучает варианты по усилению состава. Как сообщает CalcioMercatoWeb, лондонский клуб держит на карандаше полузащитника Исмаэля Беннасера, ныне выступающего за «Милан».

По данным источника, «Арсенал» может предложить «Милану» провернуть обмен с участием Томаса Парти.

Исмаэль Беннасер в своё время выступал за молодёжные команды «Арсенала». Алжирец покинул лондонский клуб летом 2017 года, когда он перебрался в «Эмполи».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 24-летнего Исмаэля Беннасера в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Арсенал Лондон Исмаэль Беннасер Томас Парти трансферы футбола - лето 2023
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LMI
26 Ноября 2022 в 16:58
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