​«Арсенал» хочет вернуть игрока «Милана»

Лидирующий в Английской премьер-лиге «Арсенал» изучает варианты по усилению состава. Как сообщает CalcioMercatoWeb, лондонский клуб держит на карандаше полузащитника Исмаэля Беннасера, ныне выступающего за «Милан».

По данным источника, «Арсенал» может предложить «Милану» провернуть обмен с участием Томаса Парти.

Исмаэль Беннасер в своё время выступал за молодёжные команды «Арсенала». Алжирец покинул лондонский клуб летом 2017 года, когда он перебрался в «Эмполи».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 24-летнего Исмаэля Беннасера в 40 миллионов евро.