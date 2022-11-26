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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реалу» интересен защитник «Манчестер Юнайтед» - это не Магуайр слухи

26 Ноября 2022 • 12:39 Комментировать (1)

«Реал» ищет варианты по усилению состава на следующий календарный год. Как сообщает Defensa Central, мадридский гранд проявляет интерес к центральному защитнику «Манчестер Юнайтед». Речь идёт не о Гарри Магуайре, которого регулярно критикуют, а о его партнёре Лисандро Мартинесе.

24-летний Лисандро Мартинес перебрался в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» минувшим летом. Чтобы иметь возможность заполучить аргентинского защитника, «Реалу» потребуется сделать очень масштабное предложение.

За «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес провёл 21 матч. Результативными действиями защитник не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ARTUR
26 Ноября 2022 в 12:47
Его в МЮ позвал ЭТХ , так что не думаю что он его отдаст в Реал , но если вдруг МЮ просядет и ЭТХ поросят , то могут и переманить .
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