«Реал» ищет варианты по усилению состава на следующий календарный год. Как сообщает Defensa Central, мадридский гранд проявляет интерес к центральному защитнику «Манчестер Юнайтед». Речь идёт не о Гарри Магуайре, которого регулярно критикуют, а о его партнёре Лисандро Мартинесе.

24-летний Лисандро Мартинес перебрался в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» минувшим летом. Чтобы иметь возможность заполучить аргентинского защитника, «Реалу» потребуется сделать очень масштабное предложение.

За «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес провёл 21 матч. Результативными действиями защитник не отмечался.