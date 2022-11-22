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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду обошёл Дзюбу в рейтинге самых дорогих свободных агентов

22 Ноября 2022 • 20:49 Комментировать

За несколько дней до первого матча сборной Португалии на чемпионате мира звёздный Криштиану Роналду остался без клуба. «Манчестер Юнайтед» во вторник вечером объявил о расторжении контракта с форвардом с формулировкой «по взаимному согласию».

Если обратиться к данным портала transfermarkt, то можно заметить, что Криштиану Роналду стал самым дорогим свободным агентом. 37-летний португалец оценивается в 20 миллионов евро.

В рейтинге самых дорогих футболистов без клуба Криштиану Роналду обошёл Артёма Дзюбу. Россиянин, который обрёл статус свободного агента в начале ноября, оценивается в 4 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Артём Дзюба
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