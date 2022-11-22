Роналду обошёл Дзюбу в рейтинге самых дорогих свободных агентов

За несколько дней до первого матча сборной Португалии на чемпионате мира звёздный Криштиану Роналду остался без клуба. «Манчестер Юнайтед» во вторник вечером объявил о расторжении контракта с форвардом с формулировкой «по взаимному согласию».

Если обратиться к данным портала transfermarkt, то можно заметить, что Криштиану Роналду стал самым дорогим свободным агентом. 37-летний португалец оценивается в 20 миллионов евро.

В рейтинге самых дорогих футболистов без клуба Криштиану Роналду обошёл Артёма Дзюбу. Россиянин, который обрёл статус свободного агента в начале ноября, оценивается в 4 миллиона евро.