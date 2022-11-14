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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гуленков считает, что у Хайкина хороший шанс заиграть в «Эвертоне»

14 Ноября 2022 • 18:33 Комментировать

Дмитрий Гуленков, являющийся первым тренером голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина, высказался о возможном переезде игрока в АПЛ. Ранее сообщалось, что наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард лично заинтересован в подписании российского вратаря.

«У него есть хороший шанс сыграть в «Эвертоне». Никита не первый сезон показывает себя с неплохой стороны. Конечно, есть все перспективы заиграть в Англии. Все возможно!» — приводит слова Гуленкова Sport24.

Напомним, ранее Хайкин сообщил о своем уходе из норвежского клуба, за который выступает с 2019 года. Трудовой договор вратаря с командой истекает уже 31 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Дмитрий Гуленков Никита Хайкин Будё-Глимт
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