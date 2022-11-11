Облак может заменить де Хеа в «Манчестер Юнайтед»

29-летний словенский голкипер Ян Облак, скорее всего, покинет мадридский «Атлетико» по завершении нынешнего сезона. Вратарь хочет изменений в карьере и планирует перебраться в Английскую премьер-лигу, рапортует Todofichajes.

Интерес к Облаку проявляет «Манчестер Юнайтед», который подыскивает замену Давиду де Хеа. Главным конкурентом «красных дьяволов» в борьбе за словенца считается лондонский «Тоттенхэм».

Срок контракта Яна с «матрасниками» рассчитан до середины 2028 года. Его трансферный ценник – 40 миллионов евро. Цвета «Атлетико» вратарь защищает с сезона-2014/2015.