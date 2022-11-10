Депай снова попросил «Барселону» отпустить его

Нидерландский нападающий Мемфис Депай снова попросил «Барселону» подыскать ему клуб для трансфера уже предстоящей зимой, ввиду малого количества игрового времени, которое ему достается в «Барсе». В нынешнем сезоне Депай сыграл за клуб в общей сложности лишь 131 минуту, забив при этом гол в ворота «Эльче».

Как сообщает The Express, среди возможных соискателей услуг Депая не только «Манчестер Юнайтед», но и другой английский клуб - лондонский «Тоттенхэм». Депай перебрался в «Барселону» в 2021 году, как раз накануне увольнения приглашавшего его прежнего наставника клуба - Рональда Кумана.