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Депай может снова оказаться в «Манчестер Юнайтед» слухи

09 Ноября 2022 • 16:47 Комментировать

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай наверняка сменит клуб в следующем году – либо зимой (каталонцы надеются продать голландца, выручив за него хоть какие-то деньги), либо летом на правах свободного агента.

Как сообщает испанский Sport, за ситуацией Депая пристально следит «Манчестер Юнайтед». Форвард может снова оказаться на «Олд Траффорд», где у него не сложилась карьера в сезонах 2015/2016 и 2016/2017. Уже посреди второго сезона Мемфис покинул состав «красных дьяволов» и отправился в «Лион».

28-летний Мемфис Депай оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Мемфис Депай трансферы футбола - лето 2023
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