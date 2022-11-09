Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай наверняка сменит клуб в следующем году – либо зимой (каталонцы надеются продать голландца, выручив за него хоть какие-то деньги), либо летом на правах свободного агента.

Как сообщает испанский Sport, за ситуацией Депая пристально следит «Манчестер Юнайтед». Форвард может снова оказаться на «Олд Траффорд», где у него не сложилась карьера в сезонах 2015/2016 и 2016/2017. Уже посреди второго сезона Мемфис покинул состав «красных дьяволов» и отправился в «Лион».

28-летний Мемфис Депай оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 20 миллионов евро.