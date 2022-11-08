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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» нашёл усиление в Мексике

08 Ноября 2022 • 09:44 Комментировать

Нападающий мексиканской «Гвадалахары» Эрнесто Вега может продолжить карьеру в Европе. Заинтересованность в услугах 24-летнего футболиста проявляет «Ливерпуль», об этом рапортует Give Me Sport.

По данным источника, скауты мерсисайдского гранда следят за выступлениями игрока в текущем сезоне. Трудовой договор форварда с его нынешним клубом рассчитан до середины 2024 года.

В сезоне-2022/2023 Эрнесто принял участие в 18 поединках чемпионата Мексики, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

После 15 туров Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Гвадалахара Эрнесто Вега
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