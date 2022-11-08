«Ливерпуль» нашёл усиление в Мексике

Нападающий мексиканской «Гвадалахары» Эрнесто Вега может продолжить карьеру в Европе. Заинтересованность в услугах 24-летнего футболиста проявляет «Ливерпуль», об этом рапортует Give Me Sport.

По данным источника, скауты мерсисайдского гранда следят за выступлениями игрока в текущем сезоне. Трудовой договор форварда с его нынешним клубом рассчитан до середины 2024 года.

В сезоне-2022/2023 Эрнесто принял участие в 18 поединках чемпионата Мексики, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

После 15 туров Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице.