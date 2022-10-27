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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Антони напоминает Брауну Месси, Марадону и Роббена

27 Октября 2022 • 16:58 Комментировать

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун высказался о вингере команды Антони, а точнее – о его левой ноге.

«Левая нога Антони похожа на левую ногу Месси и Марадоны. Она как волшебная палочка. Вероятно, ещё лучшее сравнение можно провести с Арьеном Роббеном», - высказался Браун для Top Rated Casinos.

Напомним, что Антони перебрался в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» летом. За английский клуб 22-летний вингер провёл 10 матчей, в которых забил три гола.

«Манчестер Юнайтед» в четверг проведёт домашний матч Лиги Европы против «Шерифа». Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Лионель Месси Манчестер Юнайтед Арьен Роббен Уэс Браун Антони
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