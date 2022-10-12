«Манчестер Юнайтед» нацелился на игрока «Рейнджерс»

Защитник Леон Кинг, который выступает за шотландский «Рейнджерс», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. По сообщениям The Scottish Sun, заинтересованность в услугах игрока проявляют сразу несколько представителей Премьер-лиги.

Согласно сведениям источника, в борьбе за 18-летнего шотландского футболиста схлестнутся «Манчестер Юнайтед», «Лидс» и «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне «Рейнджерс» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Шотландии. В среду, 12 октября, команда из Глазго на своем поле примет «Ливерпуль». Встреча состоится на стадионе «Айброкс» и начнется в 22:00 по московскому времени.