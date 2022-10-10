​Антони отреагировал на свой рекорд в «Манчестер Юнайтед»

Бразильский вингер Антони вошёл в историю «Манчестер Юнайтед». Он стал первым игроком, который забил в каждом из трёх своих первых матчей за команду в Премьер-лиге. Сам Антони отреагировал на это достижение.

«Потрясающе! Уже творим историю и живём мечтой здесь. Спасибо, команда, за то, что помогли и поддержали меня в этом достижении. Могу пообещать, что это только начало!» - написал Антони в социальных сетях.

Напомним, что в воскресенье вечером «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Эвертон» со счётом 2:1. За «красных дьяволов» забили Антони и Криштиану Роналду.

Антони перебрался в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом. Ранее он играл за «Аякс».