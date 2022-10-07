Брозович ответил согласием на предложение топ-клуба АПЛ

«Ливерпуль» может усилить среднюю линию команды полузащитником миланского «Интера» Марсело Брозовичем. Об этом стало известно порталу Todofichajes.

Мерсисайдский гранд провел предварительные переговоры с игроком и договорился с ним о сотрудничестве. «Красным» остается согласовать детали сделки с руководством «Интера». В составе «Ливерпуля» Брозович будет призван заменить гвинейца Наби Кейта, контракт которого истекает летом 2023 года.

Марсело связан трудовыми обязательствами с «Интером» до конца июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость хорвата с 40 миллионов евро.