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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Брозович ответил согласием на предложение топ-клуба АПЛ

07 Октября 2022 • 10:51 Комментировать

«Ливерпуль» может усилить среднюю линию команды полузащитником миланского «Интера» Марсело Брозовичем. Об этом стало известно порталу Todofichajes.

Мерсисайдский гранд провел предварительные переговоры с игроком и договорился с ним о сотрудничестве. «Красным» остается согласовать детали сделки с руководством «Интера». В составе «Ливерпуля» Брозович будет призван заменить гвинейца Наби Кейта, контракт которого истекает летом 2023 года.

Марсело связан трудовыми обязательствами с «Интером» до конца июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость хорвата с 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ливерпуль Марсело Брозович
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