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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Канте выдвинул требование «Челси», переговоры в тупике слухи

06 Октября 2022 • 14:42 Комментировать (1)

Действующий контракт связывает Н’Голо Канте и «Челси» до конца нынешнего сезона. Клуб хочет сохранить юркого полузащитника в своих рядах, но переговоры о новом трудовом соглашении оказались в тупике, о чём рассказывает Daily Mail.

По данным источника, Канте выдвинул «Челси» требование – он хочет получить контракт на четыре года. «Пенсионеры» не готовы пойти на это, учитывая их беспокойство насчёт травм француза. Лондонцы предлагают полузащитнику соглашение по схеме «2+1».

Н’Голо Канте весной исполнился 31 год. В сезоне 2022/2023 полузащитник провёл за «Челси» только два матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Н'Голо Канте
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Комментарии (1)
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Alex1972
06 Октября 2022 в 14:47
Оставайся, Юрка...
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