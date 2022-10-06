Действующий контракт связывает Н’Голо Канте и «Челси» до конца нынешнего сезона. Клуб хочет сохранить юркого полузащитника в своих рядах, но переговоры о новом трудовом соглашении оказались в тупике, о чём рассказывает Daily Mail.

По данным источника, Канте выдвинул «Челси» требование – он хочет получить контракт на четыре года. «Пенсионеры» не готовы пойти на это, учитывая их беспокойство насчёт травм француза. Лондонцы предлагают полузащитнику соглашение по схеме «2+1».

Н’Голо Канте весной исполнился 31 год. В сезоне 2022/2023 полузащитник провёл за «Челси» только два матча.