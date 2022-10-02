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​«Ливерпуль» уверен в подписании Беллингема слухи

02 Октября 2022 • 20:53 Комментировать

Дортмундская «Боруссия» сохранила полузащитника Джуда Беллингема в летнее трансферное окно. Тем не менее, 19-летний футболист остаётся на карандаше ряда ведущих клубов Европы. Эти клубы уже сейчас ведут борьбу за Беллингема, хотя до конца сезона ещё очень много времени.

Как стало известно The Telegraph, в «Ливерпуле» царит уверенность в успешном закрытии сделки по Джуду Беллингему. Представители мерсисайдского клуба отталкиваются от некоторых позитивных контактов, которые имели место быть.

Джуд Беллингем оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 90 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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