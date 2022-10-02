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​У Марсьяля есть два варианта в Испании слухи

02 Октября 2022 • 20:31 Комментировать

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль имеет два варианта продолжения карьеры в Испании. Как сообщает Todo Fichajes, 26-летний француз интересен «Севилье» и «Валенсии».

Стоит напомнить, что вторую часть сезона 2021/2022 Антони Марсьяль провёл в «Севилье» на правах аренды. Теперь андалузский клуб готов предложить французскому форварду постоянный трудовой договор.

В нынешнем сезоне Антони Марсьяль провёл за «Манчестер Юнайтед» два матча, в которых забил два гола и отдал один голевой пас.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 26-летнего Антони Марсьяля в 16 миллионов евро.

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Валенсия Севилья Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль Трансферы футбола - зима 2023
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