Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль имеет два варианта продолжения карьеры в Испании. Как сообщает Todo Fichajes, 26-летний француз интересен «Севилье» и «Валенсии».

Стоит напомнить, что вторую часть сезона 2021/2022 Антони Марсьяль провёл в «Севилье» на правах аренды. Теперь андалузский клуб готов предложить французскому форварду постоянный трудовой договор.

В нынешнем сезоне Антони Марсьяль провёл за «Манчестер Юнайтед» два матча, в которых забил два гола и отдал один голевой пас.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 26-летнего Антони Марсьяля в 16 миллионов евро.