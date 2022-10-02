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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн рассказал, какой турнир мечтает выиграть

02 Октября 2022 • 12:54 Комментировать

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн заявил о намерении выиграть Лигу чемпионов.

«Ощущаю ли давление? На футболистов всегда оно оказывается, без разницы в каком турнире они играют. Игроки постоянно находятся под давлением, каждый уик-энд мы сдаем экзамен. Такой будет моя жизнь в ближайшие 15 лет.

Что касается Лиги чемпионов, то я мечтаю выиграть этот турнир», - приводит слова норвежского нападающего Sky Sports.

«Манчестер Сити» стартовал в групповом раунде Лиги чемпионов с двух побед подряд. В следующем матче ЛЧ подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с «Копенгагеном». Игра пройдет 5 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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