Холанн рассказал, какой турнир мечтает выиграть

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн заявил о намерении выиграть Лигу чемпионов.

«Ощущаю ли давление? На футболистов всегда оно оказывается, без разницы в каком турнире они играют. Игроки постоянно находятся под давлением, каждый уик-энд мы сдаем экзамен. Такой будет моя жизнь в ближайшие 15 лет.

Что касается Лиги чемпионов, то я мечтаю выиграть этот турнир», - приводит слова норвежского нападающего Sky Sports.

«Манчестер Сити» стартовал в групповом раунде Лиги чемпионов с двух побед подряд. В следующем матче ЛЧ подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с «Копенгагеном». Игра пройдет 5 октября.