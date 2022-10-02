«Милан» и клуб из Лондона претендуют на голландского форварда

Нападающий бельгийского «Брюгге» Ноа Ланг может пойти на повышение по карьерной лестнице. У 23-летнего голландского футболиста появились варианты продолжения карьеры в чемпионатах Англии и Италии.

Согласно информации журналистов Calciomercato, заинтересованность в услугах Ланга проявляют лондонский «Вест Хэм» и «Милан». Трансферная стоимость форварда оценивается в 19 миллионов евро, а его трудовой договор с «Брюгге» рассчитан до конца сезона-2024/2025.

В нынешней кампании Ноа провел семь поединков, записав себе в актив один забитый мяч и две результативные передачи.