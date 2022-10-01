Жезус - об Эндрике: «Вау, он звезда! Феномен!»

Бразильский нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус поделился впечатлениями от игры своего 16-летнего соотечественника Эндрика.

«Я много слежу за Эндриком. Когда я восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в академии, Зе Роберто представил нас друг другу. Потом я увидел его на поле... Вау, он звезда! Феномен! Я действительно болею за него. Думаю, что «Палмейрас» поступает верно, когда берёт его на тренировки и игры», - приводит слова футболиста Goal.com.

За Эндриком, несмотря на возраст, уже следят ведущие европейские клубы, такие как «Манчестер Сити», «Барселона» и «Реал» Мадрид.