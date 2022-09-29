Каррагер назвал двух игроков, которые приблизили «Арсенал» к чемпионству

Экс-футболист сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением об успешном выступлении лондонского «Арсенала» в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Если вы наблюдали за матчами «Арсенала», то заметили бы, что команда изменилась. Она сейчас выглядит так, будто может реально претендовать на чемпионский титул. Я являюсь большим поклонником таланта Микеля Артеты. С подписанием Салиба и Жезуса «канониры» стали намного сильнее. С такой игрой они намного ближе к триумфу в АПЛ», - передает слова эксперта Talksport.

После семи туров подопечные Артеты занимают первое место в таблице, опережая ближайшего преследователя на одно очко.