Агбонлахор назвал лучший трансфер лета в АПЛ - это не Холанн

Экс-нападающий сборной Англии и бирмингемской «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор высказался о летних трансферах клубов Премьер-лиги. Он назвал лучшую, по его мнению, сделку.

«Я считаю, что лучший трансфер – это переход Габриэля Жезуса в лондонский «Арсенала». Почему не Холанн? Эрлинг тоже хорош, но «Манчестер Сити» и без него забивал немало голов. А вот Жезус дал «канонирам» нечто большее. Теперь у «Арсенала» есть форвард, который готов прессинговать», - приводит слова Агбонлахора Talksport.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги бразильский нападающий провел семь матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.