«Шахтёр» оценил «Украинского Неймара» в 50 миллионов евро

Атакующий полузащитник сборной Украины и «Шахтёра» Михаил Мудрик пользуется спросом на трансферном рынке. Руководство «горняков» понимает, что удержать игрока будет крайне сложно, а потому готово продать его за определенную сумму отступных.

Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, украинский клуб желает выручить с трансфера Мудрика 50 миллионов евро. Интерес к 21-летнему исполнителю проявляют «Арсенал», «Эвертон», «Севилья», «Байер» и «Ньюкасл».

В текущем сезоне Михаил отметился двумя забитым мячами и тремя ассистами в пяти матчах на клубном уровне. Его контракт с «Шахтёром» рассчитан до конца 2026 года.