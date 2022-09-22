Виллиан назвал лучшее решение в карьере

Атакующий полузащитник Виллиан вспомнил о своем переходе в лондонский «Челси».

«Я получил предложение от «Челси» в тот же день, когда собирался поставить подпись под контрактом с «Тоттенхэмом». Я уже находился на тренировочной базе «шпор», чтобы оформить сделку, но поступил звонок. Я сразу же ответил согласием и уехал в «Челси». Давно хотел перейти в этот клуб. Это было лучшее решение в моей карьере», - приводит слова бразильского вингера The Athletic.

Напомним, что недавно Виллиан вернулся на Туманный Альбион. 34-летний игрок будет выступать за лондонский «Фулхэм».