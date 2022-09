Пулишич рассказал, как его обидел Тухель

Вингер лондонского «Челси» Кристиан Пулишич вспомнил, как бывший главный тренер «пенсионеров» Томас Тухель ввел его в заблуждение на пути к триумфу в Лиге чемпионов в 2021 году.

Забив в первой полуфинальной игре того розыгрыша ЛЧ, Кристиан был уверен, что выйдет на поле с первых минут второго поединка. Тухель, пообещав Пулишичу выход на поле, решил изменить свое решение, и на ответную игру выпустил в атаке Хаверца. С тех пор рабочие отношения игрока и тренера не казались хорошими.

«Случившееся перед тем матчем меня очень расстроило. Я очень хорошо провел первую встречу, и дальше нам нужно сыграть с «Фулхэмом» в АПЛ. Тухель сказал, что даст мне отдохнуть в этом матче перед ответной встречей, и в результате я не сыграл ни минуты против «Фулхэма». Затем в день ответной полуфинальной игры он сказал мне, что передумал и выпустит Кая. Я был шокирован и расстроен этим», - вспоминает в своей автобиографической книге My Journey So Far.