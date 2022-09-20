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Снейдер негативно охарактеризовал Бенитеса, как тренера и человека

 
20 Сентября 2022 • 16:46 Комментировать

Экс-хавбек сборной Голландии Уэсли Снейдер назвал Рафаэля Бенитеса худшим тренером в карьере. Снейдер и Бенитес пересекались в миланском «Интере».

«Худший тренер на моем пути? Рафа Бенитес. Отвратительный человек, это касается всего, не только футбольных вопросов. Он думает только о себе. Совершенно худший человек из тех, с которыми мне довелось работать. Просто бесполезный человек», - приводит слова бывшего футболиста издание TofeesCentral.

Напомним, Рафа сидит без дела с осени 2021 года. Тогда его уволили с поста наставника «Эвертона». С тех пор он не получал предложений в серьезные клубы.

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Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Уэсли Снейдер Сборная Голландии
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