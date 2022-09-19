Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Руни рекомендует английским тренерам искать работу за рубежом

 
19 Сентября 2022 • 23:31 Комментировать

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни призвал английских тренеров смело уезжать за рубеж.

Экс-футболист советует коллегам из числа англичан пробовать свои силы в иностранных чемпионатах, как это уверенно практикует и сам Руни, возглавляющий «Ди Си Юнайтед».

«Я воспользовался своим шансом и вышел из зоны комфорта, чтобы получить определенный опыт и развить себя, как тренера. Я ведь просто мог остаться дома и ждать, пока мне предложат лучший вариант», - отметил Уэйн в беседе с The Times.

Руни отметил, что лишь малая доля английских специалистов рискует показать себя в другой стране. «Многие тренеры просто смотрят, что им подвернется в Англии. Я понимаю, что покинуть Англию – большой риск. Но вдруг там можно осуществить свою мечту. Лично за себя скажу, что на заре своей тренерской карьеры я должен упорно трудиться, чтобы оказаться там, где хочу. Мне хочется учиться, развиваться и становиться лучше», - закончил свою пламенную речь легенда «красных дьяволов».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Манчестер Юнайтед Ди Си Юнайтед Апл Чемпионат Англии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
19 Сентября
23:52 · Англия. Премьер-лига
Льорис может не сыграть в дерби с «Арсеналом»
23:37 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс не жалеет, что не ушел из «Лестера»
23:31 · Англия. Премьер-лига
Руни рекомендует английским тренерам искать работу за рубежом
18:49 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» сделала Кейна главной трансферной целью
18:35 · Англия. Премьер-лига
​Грилиш: «Сказал Холанну: «Не знал, что ты умеешь забивать из-за штрафной площади»
17:56 · Англия. Премьер-лига
​12 представителей «Манчестер Юнайтед» отравились после игры с «Шерифом»
17:47 · Англия. Премьер-лига
​Гранды АПЛ держат на радаре вундеркинда «Арсенала»
17:38 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» намерен продлить контракт с Айуоби
17:32 · Англия. Премьер-лига
Поттер может сменить Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии
16:41 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» готов отпустить Лансини бесплатно
16:32 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» включился в борьбу за «украинского Неймара» слухи
15:31 · Англия. Премьер-лига
Жезус может пропустить матч с «Ливерпулем», если получит жёлтую в дерби с «Тоттенхэмом»
14:51 · Англия. Премьер-лига
Найджел де Йонг: «Никогда не был фанатом Джаки, но он заслуживает капитанскую повязку «Арсенала»
14:49 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» вернётся за хавбеком «Реала» в следующем году 2 слухи
14:23 · Англия. Премьер-лига
Гризманн всё ещё на радаре у топ-клуба АПЛ
Все новости
Рекомендуем