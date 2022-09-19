Руни рекомендует английским тренерам искать работу за рубежом

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни призвал английских тренеров смело уезжать за рубеж.

Экс-футболист советует коллегам из числа англичан пробовать свои силы в иностранных чемпионатах, как это уверенно практикует и сам Руни, возглавляющий «Ди Си Юнайтед».

«Я воспользовался своим шансом и вышел из зоны комфорта, чтобы получить определенный опыт и развить себя, как тренера. Я ведь просто мог остаться дома и ждать, пока мне предложат лучший вариант», - отметил Уэйн в беседе с The Times.

Руни отметил, что лишь малая доля английских специалистов рискует показать себя в другой стране. «Многие тренеры просто смотрят, что им подвернется в Англии. Я понимаю, что покинуть Англию – большой риск. Но вдруг там можно осуществить свою мечту. Лично за себя скажу, что на заре своей тренерской карьеры я должен упорно трудиться, чтобы оказаться там, где хочу. Мне хочется учиться, развиваться и становиться лучше», - закончил свою пламенную речь легенда «красных дьяволов».