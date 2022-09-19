​«Вест Хэм» готов отпустить Лансини бесплатно

В зимнее трансферное окно атакующий полузащитник «Вест Хэма» Мануэль Лансини сможет уйти из клуба бесплатно. О готовности «молотобойцев» отпустить аргентинца без получения денежной компенсации рассказывает Football Insider.

Отмечается, что Мануэль Лансини не смог найти себе клуб летом, поэтому остался в «Вест Хэме». 29-летний аргентинец снова будет искать себе новое место работы, как только трансферное окно снова откроется.

В чемпионате Англии сезона 2022/2023 Мануэль Лансини провёл на поле суммарно 93 минуты в трёх матчах. Результативными действиями защитник не отмечался.