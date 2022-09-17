Де Хеа вспомнил о сорвавшемся трансфере в Англию 13 лет назад

Страж ворот «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа рассказал, как 13 лет назад мог оказаться в другом английском клубе - «Уигане».

«Я выступал за мадридский «Атлетико». Тогда был как раз мой дебютный сезон за «матрасников». Я считался третьим голкипером команды на тот момент. Меня еще толком не считали членом команды, я просто принимал участие в тренировках.

«Уиган» проявил интерес ко мне и сделал предложение. Но сделка не состоялась, хотя все было очень близко», - передает слова вратаря BT Sport.

Напомним, что Давид выступает за «красных дьяволов» с 2011 года. Его действующее соглашение с манкунианцами истекает по окончании текущего сезона.